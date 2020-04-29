В Хакасии женщина зарезала мужа за угрозы навсегда увезти внучку

29 Апр 2020 2020-04-29T06:14:48+03:00

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В Хакасии 43-летняя женщина убила мужа за угрозы увезти дочь и внучку в другой регион. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.

Вот как все было. Вечером 11 февраля 2020 года обвиняемая (жительница аала Малый Спирин Ширинского района) вместе с мужем сидели дома за столом, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент начали ссориться.

- Мужчина оскорбил супругу, а также пообещал, что увезет дочь и внучку, - пояснили в пресс-службе следкома. – В ходе конфликта женщина взяла на кухне нож и нанесла мужу несколько ударов в область груди.

От ран мужчина умер на месте. На его жену завели уголовное дело по статье «Убийство». Оно уже передано в суд. Если вина будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU