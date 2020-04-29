2020-04-29T05:51:49+03:00
Общество

На перекрестке в центре Красноярска восстановили дорожный знак

Из-за его отсутствия между водителями часто возникали споры [фото]
Ася ЖУКОВА
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На перекрестке в центре Красноярска восстановили дорожный знак. Фото: пресс-служба ГИБДД.На перекрестке в центре Красноярска восстановили дорожный знак. Фото: пресс-служба ГИБДД.
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На перекрестке улиц Диктатуры пролетариата и Дубровинского в центре Красноярска снова установили дорожный знак «Направления движения по полосам». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Напомним, раньше знак убрали, из-за этого часто возникали спорные ситуации. Поэтому было решено: его нужно восстановить.

- На сегодняшний день поворот на улицу Диктатуры пролетариата с Дубровинского возможен только с крайней левой полосы, а продолжать движение по ул. Дубровинского можно с обеих полос, - говорят в ГИББДД.

Между тем водители в соцсетях благодарят за возвращение знака. И просят поставить подобные на других потенциально опасных участках: въезде и выезде с Николаевского моста, пересечении Николаевского проспекта с улицей Копылова, у новой развязки на Брянской, на Белинского в сторону центра, на перекрестке улиц Шахтеров и Алексеева...

ИСТОЧНИК KP.RU

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