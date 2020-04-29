Хозяйка медной горы: изумрудную ящерицу из сказок заметили под Красноярском

29 Апр 2020 2020-04-29T05:36:37+03:00

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Тельце – чистый изумруд,… Удивительных зеленых ящериц - будто из сказок Павла Бажова – встретили туристы под Красноярском.

Ящериц заметили на берегу Енисея.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

- Все привыкли, что ящерки у нас неброские, - рассказывают они. – Черные или коричневые, под цвет упавших листьев. А тут – такие ярко изумрудные, что пройти мимо мы не смогли.

Тельце - чистый изумруд!Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

Говорят, ящериц заметили в лесу на берегу Енисея (за Красноярской ГЭС). Да не одну, а целую семейку. Исхитрились, поймали – чтобы разглядеть поближе. В процессе поняли: все ящерки – разные по темпераменту.

Одна никак не хотела идти в руки.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

- Одна никак не шла в руки, вырывалась, укусила мужа за палец – боец. Другая, пойманная дочкой, меланхолично ползала у нее по плечу, все разглядывала. Даже не думала давать деру. А сколько было эмоций у «зверюшек», когда мы поднесли их друг к другу! Кстати, при съемке ни одна не пострадала – мы постарались. Запечатлели «для вечности», а после выпустили обратно.

Другую знакомство с человеком не смутило.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

КСТАТИ

По всей видимости, туристам встретилась так называемая прыткая ящерица. Это довольно распространенный в крае (и не только) вид рептилий. Они живут в лесах и степях. Некоторые даже держат этих ящериц дома – как любимцев.

("Хозяйка медной горы" - сказка Павла Бажова).

Как из сказки. Дай погладить!Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU