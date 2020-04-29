Кот Элиот из Красноярска покоряет соцсети богатырским храпом
Тот самый случай, когда мимиметр зашкаливает: кот Элиот из Красноярска метит в звезды соцсетей из-за своего богатырского храпа. Это и умилительно, и забавно. Рыжий красавец храпит, как трактор.
Таким видео поделилась Наталья Афанасенко, заведующая детским садом из Красноярска. В ее семье храпящий котик живет уже восемь лет.
Храпящий кот из Красноярска.Видео: Наталья Афанасенко.! другой источник
- Элиот британец, оттого и такое имя, - рассказала Наталья Васильевна. – А еще он в доме хозяин, все мы у него в подчинении. Храпит во сне, как человек. Видимо, спит крепко со спокойной совестью (смеется). Однажды заснул на теплом подоконнике и так громко захрапел, что мы не удержались, сняли его на видео. Показывали только знакомым - они смеялись, конечно.
КСТАТИ
У многих кошек храп – признак нездоровья. Другое дело – британцы, шотландцы, персы или экзоты. У этих пород с плоскими мордочками храп может вовсе не говорит о патологии. Просто у таких котов приплюснутые носы, а внутренние ходы чуть сужены. Поэтому они могут храпеть.
ИСТОЧНИК KP.RU