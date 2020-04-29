2020-04-29T05:24:22+03:00
Общество

Кот Элиот из Красноярска покоряет соцсети богатырским храпом

Смотрим [видео]
Ася ЖУКОВА
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Кот Элиот из Красноярска покоряет соцсети богатырским храпом. Фото и видео: Наталья АФАНАСЕНКО.Кот Элиот из Красноярска покоряет соцсети богатырским храпом. Фото и видео: Наталья АФАНАСЕНКО.
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Тот самый случай, когда мимиметр зашкаливает: кот Элиот из Красноярска метит в звезды соцсетей из-за своего богатырского храпа. Это и умилительно, и забавно. Рыжий красавец храпит, как трактор.

Таким видео поделилась Наталья Афанасенко, заведующая детским садом из Красноярска. В ее семье храпящий котик живет уже восемь лет.

Храпящий кот из Красноярска.Видео: Наталья Афанасенко.! другой источник

- Элиот британец, оттого и такое имя, - рассказала Наталья Васильевна. – А еще он в доме хозяин, все мы у него в подчинении. Храпит во сне, как человек. Видимо, спит крепко со спокойной совестью (смеется). Однажды заснул на теплом подоконнике и так громко захрапел, что мы не удержались, сняли его на видео. Показывали только знакомым - они смеялись, конечно.

КСТАТИ

У многих кошек храп – признак нездоровья. Другое дело – британцы, шотландцы, персы или экзоты. У этих пород с плоскими мордочками храп может вовсе не говорит о патологии. Просто у таких котов приплюснутые носы, а внутренние ходы чуть сужены. Поэтому они могут храпеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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