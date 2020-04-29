2020-04-29T05:57:53+03:00
Происшествия

Выпавший из окна в Пашенном пролежал до вечера рядом с играющими детьми

Тело накрыли тканью и оставили [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Выпавший из окна в Пашенном пролежал до вечера рядом с играющими детьми. Фото: стоп-кадр Сводка24.Выпавший из окна в Пашенном пролежал до вечера рядом с играющими детьми. Фото: стоп-кадр Сводка24.
Изменить размер текста:

ЧП в Пашенном микрорайоне Красноярска: 28 апреля из окна многоэтажки выпал и разбился насмерть человек. Все случилось в доме на Судостроительной, 27 около четырех часов вечера, сообщили местные жители в паблике «Сводка24».

Человек выпал из окна в Пашенном. Видео: @svodka.24, instagram.com.

Как уверяют очевидцы, зрелище было жуткое. Человек погиб мгновенно, лежал в луже крови около подъезда. Однако его накрыли тканью и оставили. По словам местных, на несколько часов.

- Дети рядом гуляют, мамы с детьми на площадке – все, как надо, никто убирать не планирует, - делится на камеру автор поста.

Жалуется, но в саркастической форме, сопровождая свои слова странным звуковым сопровождением.

- Чудо-репортеры, никаких моральных ценностей, - тут же откликнулись соцсети. – Ничего святого нет.

- У автора нервы железные, я на такое бы смотреть не смогла, тем более снимать.

Важно: пока официальных комментариев по поводу ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк принимает заявки на ипотеку под 6,5%
Зеленогорец купил за 33 тысячи несуществующего попугая
Пьяный озеленитель нарочно сжег под Красноярском лес на полмиллиона рублей
Красноярский третьеклассник на самоизоляции нашел самые опасные в доме предметы
Землетрясение произошло в Красноярском крае
Красноярского адвоката арестовали по делу о 52 незаконных мигрантах
В Хакасии женщина зарезала мужа за угрозы навсегда увезти внучку
На перекрестке в центре Красноярска восстановили дорожный знак
Хозяйка медной горы: изумрудную ящерицу из сказок заметили под Красноярском
Кот Элиот из Красноярска покоряет соцсети богатырским храпом
Выпавший из окна в Пашенном пролежал до вечера рядом с играющими детьми
Под Красноярском садовод задержал пьяного водителя
В Красноярском крае количество «пьяных» преступлений снизилось больше, чем наполовину
На Красноярск надвигается ураганный ветер
«Пнул ногой, она упала»: в Ачинске дебошир поругался с женой и выместил зло на камерах видиофиксации
В Красноярске от коронавируса умерли два человека
В Красноярском крае голосуют за рисунки участников конкурса «Спасибо за мир!»
Известному красноярскому тренеру Дмитрию Миндиашвили присвоено звания Героя Труда РФ
В Хакасии отчим несколько раз изнасиловал 8-летнюю девочку