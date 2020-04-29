29 Апр 2020 2020-04-29T05:57:53+03:00

Выпавший из окна в Пашенном пролежал до вечера рядом с играющими детьми. Фото: стоп-кадр Сводка24.

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ЧП в Пашенном микрорайоне Красноярска: 28 апреля из окна многоэтажки выпал и разбился насмерть человек. Все случилось в доме на Судостроительной, 27 около четырех часов вечера, сообщили местные жители в паблике «Сводка24».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/776042" frameborder="0"></iframe> Человек выпал из окна в Пашенном. Видео: @svodka.24, instagram.com.

Как уверяют очевидцы, зрелище было жуткое. Человек погиб мгновенно, лежал в луже крови около подъезда. Однако его накрыли тканью и оставили. По словам местных, на несколько часов.

- Дети рядом гуляют, мамы с детьми на площадке – все, как надо, никто убирать не планирует, - делится на камеру автор поста.

Жалуется, но в саркастической форме, сопровождая свои слова странным звуковым сопровождением.

- Чудо-репортеры, никаких моральных ценностей, - тут же откликнулись соцсети. – Ничего святого нет.

- У автора нервы железные, я на такое бы смотреть не смогла, тем более снимать.

Важно: пока официальных комментариев по поводу ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU