Выпавший из окна в Пашенном пролежал до вечера рядом с играющими детьми
ЧП в Пашенном микрорайоне Красноярска: 28 апреля из окна многоэтажки выпал и разбился насмерть человек. Все случилось в доме на Судостроительной, 27 около четырех часов вечера, сообщили местные жители в паблике «Сводка24».
Человек выпал из окна в Пашенном. Видео: @svodka.24, instagram.com.
Как уверяют очевидцы, зрелище было жуткое. Человек погиб мгновенно, лежал в луже крови около подъезда. Однако его накрыли тканью и оставили. По словам местных, на несколько часов.
- Дети рядом гуляют, мамы с детьми на площадке – все, как надо, никто убирать не планирует, - делится на камеру автор поста.
Жалуется, но в саркастической форме, сопровождая свои слова странным звуковым сопровождением.
- Чудо-репортеры, никаких моральных ценностей, - тут же откликнулись соцсети. – Ничего святого нет.
- У автора нервы железные, я на такое бы смотреть не смогла, тем более снимать.
Важно: пока официальных комментариев по поводу ЧП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU