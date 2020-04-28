2020-04-28T16:04:27+03:00
Происшествия

Под Красноярском садовод задержал пьяного водителя

Ответственного гражданина поощрят
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском садовод задержал пьяного водителя. Фото: ГИБДДПод Красноярском садовод задержал пьяного водителя. Фото: ГИБДД
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Под Красноярском председатель садоводческого товарищества задержал пьяного водителя, катавшегося по улицам дачного поселка на своем автомобиле ВАЗ-2106. Неизвестно, каких дел бы натворил любитель пьяной езди, если бы садовод не встал у него на пути. Позвонил в полицию, дождался приезда наряда ДТП и опергруппы и передал им гражданина из рук в руки.

Выяснилось, что у 61-летнего нарушителя есть проблемы с законом. Ранее он был судим за угон автомобиля. У него нет водительских прав, лишился их за вождение в нетрезвом виде. А накануне задержания он и вовсе снес столб, когда катался по улице, и после уехал с места ДТП. Кстати, алкотест показал наличие у него алкоголя в крови 1 мг/л.

Мужчину арестовали на 15 суток. И завели на него уголовное дело за то, что сел за руль после того, как лишился водительских прав. Ему грозит лишение свободы до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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