2020-04-28T15:21:34+03:00
Общество

В Красноярском крае количество «пьяных» преступлений снизилось больше, чем наполовину

Какую роль сыграло в этом ограничение продажи алкоголя
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае количество «пьяных» преступлений снизилосьВ Красноярском крае количество «пьяных» преступлений снизилосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Красноярском крае количество преступлений, совершенных на почве алкогольного опьянения, сократилось более, чем наполовину. Если точнее – на 63 %. Об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на краевую полицию.

Связана ли такая статистика с ограничением на продажу алкогольных напитков? Правоохранители говорят, что связь самая прямая. После того, как пиво и вино-водочные напитки перестали отпускать после 18 часов (а это случилось в начале апреля), количество нетрезвых граждан уменьшилось.

- За апрель количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 63,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 250 фактов. С начала года количество таких преступлений составило 2 208, что на 22,6% ниже уровня прошлого года, – отмечают полицейские.

Также почти в 2 раза снизилось количество таких административных правонарушений, как «появление в нетрезвом виде в общественных местах. Правда предпринимателей в 1,5 раза чаще стали ловить на незаконной торговле: с начала апреля – 95 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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