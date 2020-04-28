2020-04-28T14:45:53+03:00
Общество

На Красноярск надвигается ураганный ветер

Горожан просят оставаться дома
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Красноярск надвигается ураганный ветерНа Красноярск надвигается ураганный ветерФото: Мария ЛЕНЦ
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На Красноярск надвигается ураганный вечер. Об этом предупреждают специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, завтра днем, 29 апреля, в центральных районах края и в краевом центре ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 – 20 метров в секунду. Осадков не будет, поэтому сохраняется высокая опасность пожаров, IV класс. Это еще одно напоминание о том, что лучше остаться дома и не выезжать на шашлыки на природу, не разжигать костры, не сжигать на дачах бытовой мусор, или сухую траву.

Если есть необходимость выйти из дома, специалисты советуют держаться как можно дальше от легких конструкций, деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, избегать линии электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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