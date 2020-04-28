2020-04-28T14:16:54+03:00
Происшествия

«Пнул ногой, она упала»: в Ачинске дебошир поругался с женой и выместил зло на камерах видиофиксации

Осознал, раскаялся, извинился [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Ачинске дебошир поругался с женой и выместил зло на камерах видиофиксации. Стоп-кадр видеоВ Ачинске дебошир поругался с женой и выместил зло на камерах видиофиксации. Стоп-кадр видео
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Житель Ачинска разбил два передвижных комплекса автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Случилось это накануне. Сейчас мужчина задержан на 14 суток административного ареста. Причем полицейские проводят проверку на предмет возбуждения уголовного дела за уничтожение казенного имущества.

Житель Ачинска разбил камеры фиксации. Видео ГИБДД.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Началось все с того, что 33-летний подозреваемый поругался с женой, сел в «Ауди» и помчался из Ачинска в сторону Назарово. По пути увидел передвижную камеру, остановился, вышел из машины и пнул камеру ногой. Женщина-оператор пыталась остановить его, но получила удар по руке.

Вторую камеру мужчина нашел на улицах Ачинска. Ее он разломал металлической трубой, заодно досталось и припаркованной рядом «Ладе» оператора. Когда дебошира задержали, он пояснял: сам не понимал, что на него нашло. Уверял, что осознал, раскаялся, извинился перед городом и пообещал больше так не делать. Теперь дело за полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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