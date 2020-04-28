«Пнул ногой, она упала»: в Ачинске дебошир поругался с женой и выместил зло на камерах видиофиксации

28 Апр 2020 2020-04-28T14:16:54+03:00

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Житель Ачинска разбил два передвижных комплекса автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Случилось это накануне. Сейчас мужчина задержан на 14 суток административного ареста. Причем полицейские проводят проверку на предмет возбуждения уголовного дела за уничтожение казенного имущества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/775905" frameborder="0"></iframe> Житель Ачинска разбил камеры фиксации. Видео ГИБДД.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Началось все с того, что 33-летний подозреваемый поругался с женой, сел в «Ауди» и помчался из Ачинска в сторону Назарово. По пути увидел передвижную камеру, остановился, вышел из машины и пнул камеру ногой. Женщина-оператор пыталась остановить его, но получила удар по руке.

Вторую камеру мужчина нашел на улицах Ачинска. Ее он разломал металлической трубой, заодно досталось и припаркованной рядом «Ладе» оператора. Когда дебошира задержали, он пояснял: сам не понимал, что на него нашло. Уверял, что осознал, раскаялся, извинился перед городом и пообещал больше так не делать. Теперь дело за полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU