В Красноярске от коронавируса умерли два человека

28 Апр 2020 2020-04-28T13:30:33+03:00

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По последним данным в Красноярском крае зафиксировано 574 случая заражения коронавирусом. Медики отмечают: у большинства инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. Чем старше пациенты, тем больше они требуют к себе внимания. Ведь пожилые люди в возрасте 65+, да еще с наличием хронических заболеваний, входят в особую группу риска. Сегодня в больницах Красноярска на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 8 человек – все как раз такие возрастные пациенты.

К сожалению, с начала эпидемии на территории Красноярского края умерло уже 7 человек, зараженных коронавирусом. Включая двух пациентов, которые скончались за минувшие сутки. Один из них – в больнице Ачинска, другой – в Красноярске.

Есть информация, что у 68-летнего жителя Назарово, который был госпитализирован в Ачинск, отказало сердце. У его супруги также диагностирвали коронавирус, она находится на лечении.

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По данным краевого оперштаба на 14 часов 28 апреля в Красноярском крае зарегистрировано уже 574 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 20,0. Темп прироста – 8,9 %.

Общая география распространения – 41 территория края. Новых случаев за сутки – 47 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU