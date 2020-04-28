2020-04-28T13:30:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске от коронавируса умерли два человека

Оба – очень возрастные, из группы риска
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске от коронавируса умерли два человекаВ Красноярске от коронавируса умерли два человекаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По последним данным в Красноярском крае зафиксировано 574 случая заражения коронавирусом. Медики отмечают: у большинства инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. Чем старше пациенты, тем больше они требуют к себе внимания. Ведь пожилые люди в возрасте 65+, да еще с наличием хронических заболеваний, входят в особую группу риска. Сегодня в больницах Красноярска на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 8 человек – все как раз такие возрастные пациенты.

К сожалению, с начала эпидемии на территории Красноярского края умерло уже 7 человек, зараженных коронавирусом. Включая двух пациентов, которые скончались за минувшие сутки. Один из них – в больнице Ачинска, другой – в Красноярске.

Есть информация, что у 68-летнего жителя Назарово, который был госпитализирован в Ачинск, отказало сердце. У его супруги также диагностирвали коронавирус, она находится на лечении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 28 апреля: добавились 47 случаев, двое умерли

По данным краевого оперштаба на 14 часов 28 апреля в Красноярском крае зарегистрировано уже 574 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 20,0. Темп прироста – 8,9 %.

Общая география распространения – 41 территория края. Новых случаев за сутки – 47 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске от коронавируса умерли два человека
В Красноярском крае голосуют за рисунки участников конкурса «Спасибо за мир!»
Известному красноярскому тренеру Дмитрию Миндиашвили присвоено звания Героя Труда РФ
В Хакасии отчим несколько раз изнасиловал 8-летнюю девочку
В Красноярском крае местные жители едва не спалили вышку связи, когда поджигали траву
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
Райффайзенбанк: россияне снизили расходы на треть
РУСАЛ благоустроит еще 6 дворов в Советском районе Красноярска
Райффайзенбанк проведет онлайн-конференцию «План «Б» для импорта
В Красноярском крае золотодобытчики нанесли ущерб на 73 миллиона рублей
В Красноярском крае под карантин попала еще одна больница
В Красноярске дезинфицируют пешеходные переходы
В Красноярск спецрейсом привезли 30 туристов из Вьетнама
В Хакасии по вине водителя без прав один человек погиб и четверо доставлены в больницу
Стало известно, кто стал новым главой Сосновоборска
В Норильске в частном охранном предприятии инвалидов ущемляли в зарплате
В Минусинске разыскивают мать, возможно убившую новорожденного ребенка
Паводок в Красноярске под контролем
Александр Усс: «На севере Красноярского края необходимо создать лесопожарный центр»
Эвакуированных из Вьетнама туристов спецбортом доставят в Красноярск
В Красноярске объявлен режим черного неба
Александр Усс переизбран на должность президента Сибирского федерального университета
В жаркие выходные красноярцы массово «самоизолировались» на Столбах
Сибирские овощи отправились путешествовать по всему миру на рисунках участников конкурса «Приключения овощей!»