В Хакасии отчим несколько раз изнасиловал 8-летнюю девочку

28 Апр 2020 2020-04-28T12:55:12+03:00

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В Боградском районе Хакасии завершено расследование уголовного дела, связанного с сексуальным насилием над малолетним ребенком, а также с угрозой убийства. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии, преступления совершались в 2018 и 2019 годах.

Сначала в июле 2018 года 34-летний местный житель воспользовался тем, что его супруги не было дома. Он был в состоянии алкогольного опьянения, когда в первый раз надругался над 8-летней падчерицей. Спустя месяц это повторилось. По каким причинам об этом тогда никто не узнал, следователи не уточняют.

Но в мае 2019 года подозреваемый вновь проявил себя: схватив нож, он стал гоняться за женой, угрожая ее убить. В конце концов стало известно обо всем, что он совершил. Хотя в ходе следствия мужчина свою вину так и не признал.

У подозреваемого ранее уже были проблемы с законом. В скором времени он вновь сядет на скамью подсудимых. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU