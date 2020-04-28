2020-04-28T12:42:10+03:00
Происшествия

В Красноярском крае местные жители едва не спалили вышку связи, когда поджигали траву

Все произошло ночью, кто-то пожар даже не заметил
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае местные жители едва не спалили вышку связи, когда поджигали траву. Фото: Виктор ЧавайнВ Красноярском крае местные жители едва не спалили вышку связи, когда поджигали траву. Фото: Виктор Чавайн
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Странная история произошла в селе Чунояр Богучанского района. Появилась информация о том, что накануне вечером местные жители пытались сжечь сухую траву. И это – несмотря на то, что в крае введен особый противопожарный режим, при котором спички как бы вообще брать в руки нельзя, если выходишь со двора.

Однако кто-то проигнорировал требования. Что-то пошло не так, огонь вырвался из-под контроля и в результате пострадали трансформаторная подстанция и вышка сотовой связи.

К сожалению, до администрацию села Чунояры дозвониться не удалось, чтобы узнать подробности. Не смогли прояснить ситуацию и местные пожарные, на все вопросы отвечали: у них нет такой информации о палах сухой травы. Дом в Богучанах - да, сгорел накануне, но вышка в Чуноярах...

А вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в прес-службе макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- В результате пала сухой травы ночью с 27 на 28 апреля в селе Чунояр Богучанского района был поврежден основной кабель электропитания базовой станции. Это привело к снижению доступности некоторых сервисов для абонентов. На место происшествия после поступления сигнала о переводе базовой станции на резервное питание была направлена ремонтная бригада, которая заменила поврежденный кабель. Сегодня утром все сервисы – голосовая связь и быстрый мобильный интернет – были полностью восстановлены.

Видимо, связисты так быстро и хорошо сработали, что ЧП никто и не заметил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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