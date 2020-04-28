2020-04-28T11:18:30+03:00
Экономика

Райффайзенбанк: россияне снизили расходы на треть

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Около половины опрошенных россиян в период самоизоляции смогли сократить расходы примерно на треть: экономили на одежде, обуви, ресторанах и бытовой технике. При этом 50% респондентов уже имели накопления на черный день либо начали их создавать.

Более 40% россиян смогли снизить расходы в карантине, 39% не заметили разницы. А оставшиеся 20% даже увеличили траты.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Источник: опрос Райффайзенбанка

В период самоизоляции 57% россиян начали экономить. 28% смогли меньше тратить, поскольку находятся дома. Еще 11% заявили о недоступности магазинов для покупки привычных товаров и услуг.

Сформированная «подушка безопасности» есть у только каждого пятого, еще 28% опрошенных отметили, что начинают ее формировать. Половина россиян рассчитывает справиться с текущим кризисом без сбережений.

«Формировать сбережения необходимо даже при небольших доходах. Можно воспользоваться простым правилом — откладывать на счет 10% ежемесячного заработка. Будет лучше, если по этому счету начисляется процент на остаток — например, это может быть накопительный счет», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

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