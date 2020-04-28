2020-04-28T09:54:46+03:00
Общество

РУСАЛ благоустроит еще 6 дворов в Советском районе Красноярска

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и администрация Советского района подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве
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При содействии компании РУСАЛ в Советском районе каждый год проводится благоустройство и озеленение дворов.При содействии компании РУСАЛ в Советском районе каждый год проводится благоустройство и озеленение дворов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новое соглашение – о создании современных общественных пространств. В России работает специальная федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» и РУСАЛ ее активно поддерживает. Компания направит 15 млн. рублей на благоустройство 6 больших дворов в Советском районе Красноярска.

Уже известны адреса, объемы и сроки. Пешеходные дорожки, ограждения, урны и скамейки, газоны, - все это будет во дворах на ул. Воронова, 3, 5, 14, ул. Краснодарская, 12, пр. Металлургов, 10 и 20.

Детям – особое внимание.

- Во дворах проживает много кразовцев и ветеранов завода, растут их дети и внуки. Поэтому именно в Зеленой Роще – на улицах Краснодарская, Воронова, Металлургов – появятся новые детские комплексы с качелями и спортивными снарядами, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. - Создание комфортной среды и повышение качества жизни в местах проживания сотрудников - отдельное направление социальных инвестиций компании РУСАЛ.

Планируется, что все работы во дворах будут завершены к концу 2020 года.

– Советский район должен быть самым уютным районом в Красноярске, – уверен глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев. – Поэтому мы признательны компании РУСАЛ за поддержку.

Причем, речь не о разовой акции, КрАЗ традиционно участвует в развитии и благоустройстве района. К примеру, в 2019 году завод профинансировал ремонты в дворах на Воронова и Металлургов на сумму более 10 млн рублей.

Так же РУСАЛ оказал поддержку в благоустройстве сквера Космонавтов: здесь появились игровые комплексы «Космический корабль». Кстати, в ближайшее время на всех трех детских площадках будет смонтировано специальное безопасное покрытие.

НАША СПРАВКА

Ранее в Советском районе КрАЗ инвестировал ремонт Дворца культуры и спорта металлургов, приобрел 5 единиц спецтехники для уборки районных улиц, провел ремонт улицы Пограничников.

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