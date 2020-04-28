Райффайзенбанк проведет онлайн-конференцию «План «Б» для импорта

28 Апр 2020 2020-04-28T09:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Райффайзенбанк приглашает на бесплатную онлайн-конференцию «План «Б» для импорта. Альтернативные рынки нового времени», которая пройдет 28 апреля в 12:00 (время московское).

На конференции обсудят проблему концентрации закупок на Китае. Эксперты расскажут о ситуации в этой стране, а также подробно обсудят альтернативные рынки Азии: Корею, Японию, Индию и Вьетнам. Участники встречи получат практические знания по темам: как как найти надежных поставщиков, как построить стабильные деловые отношения, выбрать правильную логистику, узнать все «подводные камни» бизнеса с каждой из этих стран.

Организатором мероприятия выступает Райффайзенбанк.

Участники смогут не только получить новые знания, но и задать вопросы спикерам. Формат конференции предполагает живое общение.

Составьте план «Б» — найдите ответы на вопросы о диверсификации закупок и производств.

Регистрация на онлайн-конференцию.