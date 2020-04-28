2020-04-28T08:53:10+03:00
Происшествия

В Красноярском крае золотодобытчики нанесли ущерб на 73 миллиона рублей

Следователи завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае золотодобытчики нанесли ущерб на 73 миллиона рублейВ Красноярском крае золотодобытчики нанесли ущерб на 73 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Енисейском районе края золотодобытчики нанесли ущерб на 73 миллиона рублей. Следком возбудил уголовное дело на управляющего директора компании «Прииск Дражный». Его подозревают в, цитируем статью УК, «нарушении правил охраны и использования недр при проектировании, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий, повлекшее причинение значительного ущерба».

По предварительной версии следствия прииск вел добычу золота гидромеханическим способом на ручье Дыдан в Северо-Енисейском районе. При этом использовал два промывочных прибора, не имея на них разрешения.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, следователи уже побывали на месте происшествия. Изъято 8 единиц тяжелой техники. Назначена экспертиза технологической документации «Прииска Дражного».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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