2020-04-28T08:28:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярском крае под карантин попала еще одна больница

В Минусинске у врача-кардиолога подтвердился коронавирус
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае под карантин попала еще одна больницаВ Красноярском крае под карантин попала еще одна больницаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае под карантин попало еще одно медицинское учреждение. У врача терапевтического корпуса Минусинской межрайонной больницы тест-анализ показал наличие коронавируса. Сам доктор госпитализирован во временный госпиталь для больных COVID-19, который открыт в Минусинске на базе детского инфекционного отделения.

В краевом министерстве здравоохранения «Комсомольской правде»-Красноярск пояснили, что сейчас все пациенты терапевтического отделения получают необходимое по профилю лечение. Также вместе с персоналом они обследуются на коронавирус. Если вирус не подтвердится, пациенты поле лечения и карантина будут выписаны домой. А если подтвердится – их переведут в инфекционное отделение и продолжал лечение там. По окончании карантина в медицинском учреждении проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия и откроют. Сейчас новых поступающих терапевтических пациентов размещают в отделение хирургии – там есть свободные койки.

Добавим, что в Минусинске находится одна из госпитальных баз по лечению коронавируса в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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