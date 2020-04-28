28 Апр 2020 2020-04-28T07:46:10+03:00

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В Красноярске дезинфицируют пешеходные переходы. Накануне мероприятие произошло в Железнодорожном районе. Там специализированная бригада обрабатывала лифтовые кабины на виадуках рядом с «Космосом». Руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук лично проинспектировал наведение санитарного порядка.

- Подземные и надземные пешеходные переходы – это общественные пространства. А одной из эффективных противоэпидемических мер на сегодняшний день является именно санитарная обработка мест общего пользования и поверхностей, до которых часто дотрагиваются люди, - отметил Юрий Савчук.

Помимо этого специалисты специализированного автотранспортного предприятия (САТП) обработали подземный пешеходный переход на пересечении проспекта Свободного и улицы Красномосковской, сообщили "Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе администрации Железнодорожного района. Там добавили, что обработка мест общего пользования не дает стопроцентной гарантии безопасность. От заражения коронавирусом спасет самизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU