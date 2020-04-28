28 Апр 2020 2020-04-28T07:06:04+03:00

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В Хакасии по вине водителя без прав один человек погиб и четверо доставлены в больницу. Смертельное ДТП произошло накануне, 27 апреля около 19 часов, на трассе под Саяногорском. В полиции ГИБДД республики рассказали, что житель села Новотроицкое ехал в сторону Саяногорска на автомобиле «ВАЗ». В салоне вместе с ним было еще трое мужчин.

По неустановленной пока причине отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с «Хондой», за рулем которой находилась 22-летняя девушка. Исход аварии: девушка-водитель доставлена в больницу в состоянии травматического шока и с множественными травмами.

Также в больницу увезли водителя «ВАЗа» и двух его товарищей. Третий скончался от полученных травм на месте ДТП, ему было 37 лет. Как выяснили дорожные полицейские, предполагаемый виновник никогда не имеет прав на управление транспортным средством. Не получал или лишен – не уточняется. Экспертиза сейчас устанавливает, в каком состоянии он находился в момент аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU