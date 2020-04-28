2020-04-28T05:47:40+03:00
Общество

Стало известно, кто стал новым главой Сосновоборска

Алексей Кудрявцев приступит к своим обязанностям с 7 мая
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стало известно, кто стал новым главой СосновоборскаСтало известно, кто стал новым главой СосновоборскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно имя нового главы Сосновоборска. Накануне, 27 апреля, депутаты городского Совета окончательно определились с кандидатурой градоначальника. Им стал Алексей Кудрявцев, до этого он был заместителем председателя местного Горсовета и руководил бюджетной комиссией. В администрации города «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что к своим новым обязанностям Алексей Кудрявцев приступит с 7 мая.

Добавим, что политическими соперниками нового главы Сосновоборска были Владимир Пьяных – временно исполнявший обязанности руководителя города, и замглавы по вопросам жизнеобеспечения Дмитрий Иванов. Программа Кудрявцева по развитию города показалась депутатам более убедительной, что и склонило чашу весов в его сторону: из 17 голосов он получил 14.

Напомним, что предшественник Алексея Кудрявцева сложил свои полномочия в феврале этого года. Сергей Пономарев руководил городом в речение 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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