В Норильске в частном охранном предприятии инвалидов ущемляли в зарплате

28 Апр 2020 2020-04-28T05:14:05+03:00

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В Норильске в частном охранном предприятии «Айсберг» работников-инвалидов ущемляли в зарплате. Когда информация поступила в прокуратуру, там организовали проверку. И факты подтвердились. Об этом рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого ведомства.

Обиженными оказались 5 сотрудников, имеющие проблемы со здоровьем. Начиная с 2018 года и включая несколько месяцев 2020 года они получали за свой труд меньше установленного МРОТ для районов Крайнего Севера. Если учесть, что с 1 января минимальный размер оплаты труда на территории России установлен в размере 12 130 рублей, то с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок в Норильске заработная плата должна быть не ниже 31 538 рублей.

Таким образом, сотрудникам с особенностями здоровья работодатель недоплатил в общей сумме 474 тысячи рублей. Которые и были выплачены после прокурорской проверки. Руководителю вынесли представление, ему грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU