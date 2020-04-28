2020-04-28T05:02:50+03:00
Происшествия

В Минусинске разыскивают мать, возможно убившую новорожденного ребенка

Следствие просит помощи в раскрытии преступления
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Минусинске разыскивают мать, возможно убившую новорожденного ребенка. Фото: следкомВ Минусинске разыскивают мать, возможно убившую новорожденного ребенка. Фото: следком
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В Минусинске разыскивают мать, возможно убившую своего новорожденного ребенка. Уголовное дело по статье 106 УК РФ находится сейчас в производстве следственного комитета. В пресс-службе ведомства сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную информацию.

21 марта текущего года в Минусинске, на берегу протоки реки Енисей на улице Набережной, было обнаружено тело новорожденного мальчика. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет, рядом найдены предметы домашнего обихода: коврик, с рисунком в полоску синего, красного, голубого, коричневого, серого цветов, а также полотенце голубого цвета.

Правоохранительные органы просят граждан, которым что либо известно о родителях ребенка, или знакомы вышеуказанные домашние предметы, а также к гражданам, обладающим любой информацией о данном происшествии, сообщить по телефонам:

8 (391-32) 5-00-08, 8-923-393-86-56, (391-32) 2-46-05, (391-32) 2-46-15, (391-32) 2-46-12 или 02.

За значимую для следствия информацию будет выдано денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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