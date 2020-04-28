2020-04-28T04:52:50+03:00
Общество

Паводок в Красноярске под контролем

Угроз живущих на улицах вдоль рек нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Паводок в Красноярске под контролемПаводок в Красноярске под контролемФото: ИВАНОВА Диана
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Паводок в Красноярске под контролем и в пределах нормы, сообщает пресс-служба мэрии. Единая дежурно-диспетчерская служба города, специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации ведут регулярный мониторинг паводковой ситуации в границах краевого центра. Контроль уровней рек на гидрологических постах проводится ежедневно. По состоянию на 27 апреля уровни воды в реках Енисей, Кача, Бугач не создают угроз для жизнедеятельности города. Подтоплений жилых домов и объектов социального значения нет.

Река Кача находился сегодня под особым контролем. Уровень воды в ней в черте города растет. Хотя критического уровня не прогнозируется, однако подтопление пониженных участков, дорог, огородов по улицам возможно на улицах Республики, Эвенкийской, Озерной, Брянской, Качинской.

Напоминаем телефон, куда можно обращаться при возникновении внештатных коммуанально-бытовых ситуаций: 005 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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