Александр Усс: «На севере Красноярского края необходимо создать лесопожарный центр»

27 Апр 2020 2020-04-27T19:51:46+03:00

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На создание специализированного лесопожарного центра на севере Красноярского края потребуется 5 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава региона Александр Усс во время видеосовещания с президентом Владимиром Путиным, посвященного ситуации с паводками и пожарами в регионах. Его запись опубликована на официальном сайте Кремля.

Вот выдержки его речи главы региона:

- Паводковая ситуация на территории края находится под контролем и особых опасений не вызывает. Вторую волну паводков мы обычно переживаем в июне. Но прогноз также благоприятный, и мы считаем, что все пройдет нормально.

В то же время большую озабоченность вызывает обстановка с лесными пожарами. Красноярский край – один из основных регионов, здесь сосредоточена седьмая часть всего лесофонда РФ. И, как известно, в прошлом году Красноярск пережил очень масштабные лесные пожары. Огнем было пройдено порядка 2 миллионов 400 тысяч гектаров. Благодаря Вашему личному вмешательству и помощи федерального центра, ситуация развивалась таким образом, что у нас не пострадал ни один населенный пункт, ни один объект экономики. 80% резонансных лесных пожаров проходили далеко на севере, где, как известно, эффективное тушение либо затруднено, либо практически невозможно. Там отсутствуют дороги, а время подлета авиации – 2-3 и более часа.

В нынешнем сезоне у нас установилась аномально жаркая погода. Температура достигает плюс 30-35 градусов, это в апреле в Сибири. Лес стоит сухой, растительности нет, обстановка просто взрывоопасная. С начала сезона в крае зафиксировано 397 лесных пожаров на площади в 20 тысяч квадратных метров. В первые дни обнаружения ликвидированы 94% лесных пожаров. Действует сводный план и с МЧС, и с Рослесхозом. Причины возникновения пожаров типичны: неосторожное обращение с огнем, неконтролируемые палы травы (на северных территориях – сухие грозы).

С тем, чтобы стабилизировать лесопожарную обстановку и повысить оперативность наращивания сил и средств, с 24 апреля на всей территории края мы ввели режим ЧС, к тушению пожаров привлечено больше 700 человек, это в разы больше, чем в минувшем году, активизирована работа полиции, органов власти на всех уровнях. В итоге из этого сложного положения нам пока удается выходить с минимальными потерями.

Коротко позвольте о проблемах. Мы получаем 3% от общего объема субвенций, действующих во всей РФ. Теперь о лесных инспекторах… Нагрузка на них в 10 раз выше, чем на инспекторов в других регионах. За счет краевого бюджета мы ввели 100 единиц лесных инспекторов, но это решение несистемное. И на долгую перспективу работать не может.

И последнее – наш север, где проходит до 80% пожаров. Летом прошлого года в протоколе совещания, которое проводил Дмитрий Медведев, был зафиксирован пункт: на севере создать специализированный лесопожарный центр. Это крайне необходимо, учитывая, что там начинают работать нефтяники, угольщики. Север – это опорный пункт не только края, но и всей России.

К сожалению, финансирование на создание лесопожарного центра не предусмотрено. Деньги значительные, но вполне подъемные, порядка 5 миллиардов рублей. Я попросил бы вернуться к решению этого вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU