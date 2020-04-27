Александр Усс переизбран на должность президента Сибирского федерального университета

27 Апр 2020 2020-04-27T15:01:52+03:00

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В понедельник, 27 апреля, состоялось заседание ученого совета Сибирского федерального университета в режиме видеосвязи, на котором был избран президент СФУ. Им в третий раз за историю СФУ стал действующий президент университета – Губернатор края Александр Усс. Его кандидатура в соответствии с уставом была внесена ректором вуза и поддержана членами учёного совета.

Александр Усс выступил перед участниками заседания с докладом о итогах последнего пятилетнего периода работы на посту президента университета и о задачах, которые СФУ предстоит решать в ближайшем будущем. После выступления состоялось голосование по вопросу избрания президента вуза, итогом которого стало переизбрание на эту должность Александра Усса.

Вновь избранный президент поблагодарил коллег за оказанное доверие и пообещал делать все необходимое, чтобы его оправдать.

По мнению Александра Усса, в ближайшей перспективе вуз должен стать лидером и образцом для научно-образовательного сообщества Сибири и России, главной научно-образовательной платформой для нового экономического и промышленного освоения Сибири. "Сибирский федеральный университет всегда являлся драйвером развития нашего края. Благодаря взаимодействию вуза с крупными корпорациями и органами власти сегодня мы можем решать важнейшие вопросы социально-экономического развития сибирских регионов. Кроме того, за последние пять лет вуз приложил массу усилий для подготовки Универсиады, и сегодня ее наследие работает на благо города, на благо красноярцев. Уверен, вместе мы сможем решить все вопросы, касающиеся дальнейшего развития университета и укрепления его роли в процветании края и всей Сибири", – отметил Александр Усс.

В своем докладе Губернатор отметил, что сегодня СФУ устойчиво входит в 20-ку лучших вузов страны, удерживая свои позиции в российских и международных рейтингах. Так, университет включает в себя 21 институт, 3 филиала, 32 базовых кафедры, 6 научно-образовательных центров. В нем действуют более 150 научных и учебных лабораторий. Ежегодно вуз ведет более 420 научно-исследовательских проектов по 80 научным направлениям. Сейчас, когда в России разворачивается крупный инвестпроект "Енисейская Сибирь", который определит социально-экономическое будущее сибирских регионов на годы вперед, на базе СФУ создан научно-образовательный центр "Енисейская Сибирь". Он станет площадкой взаимодействия университетов и научных институтов с предприятиями реального сектора экономики сибирских регионов. Кроме того, СФУ является опорной площадкой по изучению Арктики. Ожидается, что Институт Севера и Арктики, который создается на базе вуза, начнет свою работу с сентября 2020 года.

Еще одним приоритетным направлением СФУ является цифровая трансформация с акцентом на онлайн-образование. С 2018 года в университете реализуется проект "Создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения". Также с 2015 года СФУ входит в проект 5-100 – правительственную программу по продвижению российских университетов на глобальном образовательном рынке.

За последние пять лет усилия СФУ были максимально направлены на подготовку и проведение Зимней универсиады-2019, которая вошла в историю Всемирных студенческий игр как лучшая. Впервые деревня Универсиады располагалась в действующем кампусе университета, который является одним из лучших в России. Благодаря подготовке к играм преобразился не только сам вуз и его территория, но и столица края. Таким образом, Красноярск, по мнению главы региона, стал примером благоустройства для других городов края, заложив основу для подготовки к празднованию 400-летнего юбилея города.

"Нам повезло, что у вуза есть такой президент. Мы хорошо знаем Александра Викторовича – это по-настоящему человек университетский, человек особой культуры, с интеллектуальным кругозором, стратегическим мышлением. Он стоял у истоков создания федерального университета в Красноярске, и мы всегда чувствовали его особое внимание и участие. Я помню первое выступление Александра Викторовича на учёном совете 10 лет назад. Тогда речь шла о простых понятных вещах, которые может и должен делать университет – начиная с приведения в порядок территории рощи, чтобы сделать это место частью городской экосистемы, и завершая ролью университета в формировании значимой федеральной научно-образовательной повестки. Самое главное, что эти идеи не канули в лету. Сегодня мы видим, каким мощным и красивым стал наш университет. Думаю, можно с уверенностью сказать, что СФУ состоялся как федеральным проект, и эти свершения стали возможными благодаря прогрессивному взгляду и энергии Александра Викторовича", – отметил ректор СФУ Максим Румянцев.

Напомним, во многом благодаря инициативе Александра Усса в 2006 году в объединенном Красноярском крае появился федеральный университет – на тот момент первый в России. И уже в течение десяти лет, с 2010 года, он является бессменным президентом СФУ – с тех пор, как в вузе ввели эту выборную должность.

ИСТОЧНИК KP.RU