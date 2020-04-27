2020-04-27T14:53:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В жаркие выходные красноярцы массово «самоизолировались» на Столбах

Несмотря на то, что нацпарк закрыт для посещения
Ася ЖУКОВА
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В жаркие выходные красноярцы массово «самоизолировались» на Столбах.В жаркие выходные красноярцы массово «самоизолировались» на Столбах.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В жаркие выходные жители Красноярска массово «самоизолировались» на Столбах. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Напомним, в городе и края которую неделю подряд действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. За нарушение могут наказать штрафом – это до трех тысяч рублей. Кроме того, нацпарк полностью закрыт для посещения.

Однако в минувшие выходные многие горожане решили проигнорировать запреты. И отправились на Столбы целыми семьями.

- Желающих было много, - сетуют представители администрации нацпарка. - Профилактическую и разъяснительную работу проводили сотрудники госинспекции. Но не обошлось без протоколов и вызовов сотрудников полиции.

Некоторые сознательно не хотели подчиняться – выполнить требования и вернуться домой. Кто-то пошел даже на оскорбления. За это тоже грозит наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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