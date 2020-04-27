2020-04-27T14:59:52+03:00
Конкурсы и тесты

Сибирские овощи отправились путешествовать по всему миру на рисунках участников конкурса «Приключения овощей!»

Тем временем на сайте «Комсомолки» стартовало голосование за участников этого проекта
Ольга КОСТИНА
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Маша нарисовала, как овощи умеют отдыхать Фото: личный архивМаша нарисовала, как овощи умеют отдыхать Фото: личный архив
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На сайте kp.ru стартовало голосование за участников творческого конкурса «Приключения овощей!», который медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с ТМ «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания). Детям нужно было придумать и изобразить свою историю похождений моркови, горошка, лука… Героем мог стать любой понравившийся овощ. Ребята творчески отнеслись к этому заданию. В каких только точках земного шара не побывали овощи-сибиряки!

Марии Тимошенко 7 лет. На ее рисунке овощи тоже отправились в далекое путешествие: «Я обожаю овощи и фрукты, лето и рисовать! На моем рисунке - путешествие овощей на Гавайи!». Перец, горошек и кукуруза отрываются на всю катушку. Их окружает море, пляж, солнце, пальмы и даже маленькие черепашки.

Овощи в подводном мире на рисунке Софии Фото: личный архив

Овощи в подводном мире на рисунке Софии Фото: личный архив

А 8-летняя София Сапега нарисовала, как овощи занимаются дайвингом и изучают глубины океана.

5-летняя Вероника Чиркова изобразила приключения овощей во время прогулки по национальному парку «Красноярские Столбы». Что там с ними приключилось?

«Однажды лучшие друзья овощи - Морковыч, Тыковка и Огурец, пошли на прогулку в заповедник «Столбы». Был хороший, ясный день. Долго они ходили. Но когда они подошли к красивой и очень высокой скале «Перья», они вдруг услышали тревожный крик птиц. Овощи побежали на крик. Они увидели, что маленький птенец выпал из гнезда и перед ним стоит волк. Мама птица тревожно летает рядом. Друзья схватили палки и прогнали волка, а птенцу помогли вернуться в гнездо. Овощи продолжили свою прогулку по заповеднику».

Вероника Чиркова решила отправить овощи на "Столбы" Фото: личный архив

Вероника Чиркова решила отправить овощи на "Столбы" Фото: личный архив

Вероника Хворова нарисовала овощи, которые хоть сейчас готовы отправиться на край света. И даже узелок с припасами у них с собой.Вероника Хворова нарисовала овощи, которые хоть сейчас готовы отправиться на край света. Кстати, у партнера проекта ТМ «4 сезона» огромный выбор готовых блюд. И очень удобно такой красивый пакетик взять с собой. Прекрасная возможность после долгого путешествия устроить пикник с вкусным угощением.

Прекрасный способ избежать в походе проблем с едой! Фото: 4sezona.ru

Прекрасный способ избежать в походе проблем с едой! Фото: 4sezona.ru

Но вернемся к конкурсу. Ребята очень старались – фантазировали, рисовали. А сейчас им нужна поддержка родных, близких, знакомых, друзей и просто тех, кому понравится их творчество. Голосуйте! Поддержите юных художников!

Напоминаем, что голосование продлится до 5 мая. Подведем итоги с 6 по 10 мая и в период с 11 мая по 14 мая года наградим победителей. Это будут десять участников в двух номинациях.

Дружную команду овощей нарисовала Вероника Фото: личный архив

Дружную команду овощей нарисовала Вероника Фото: личный архив

В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.

В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.

Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

Проголосовать за рисунки участников можно здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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