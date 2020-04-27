Завтра в Родительский день кладбища Красноярска будут закрыты для посещения

27 Апр 2020 2020-04-27T14:15:01+03:00

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28 апреля, в Родительский день, красноярские кладбища будут закрыты для посещения. Напомним, это вынужденная мера, необходимая, чтобы ограничить распространения коронавирусной инфекции. Ведь в день повиновения усопших на погосты приезжают тысячи человек, запускают даже дополнительные автобусы. Между тем в Красноярске и крае введен режим самоизоляции из-за COVID-19.

Так что – по распоряжению главы города Сергея Еремина – в Родительский день проезды к городским кладбищам и парковки возле них закроют. Допуск на территорию возможен только в случае похорон.

- Полицейские вместе с сотрудниками администрации будут осуществлять охрану общественного порядка вблизи погостов, - пояснили в МУ МВД России «Красноярское».

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Это связано с тем, что многие ходят на кладбища на Пасху, и почти весь город выходит на Родительский день, напомним, в этом году он выпал на 28 апреля. Мы знаем, что в этот день поминовения усопших в Красноярске обычно перекрывают движение в районе кладбищ, запускают дополнительные автобусы, а некоторые предприятия и организации даже объявляют выходной день или отпускают сотрудников пораньше (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU