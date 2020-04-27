Последний участник расстрела адвоката в Красноярске задержан спустя 5 лет
Участник громкого дела о нападении на адвоката в центре Красноярска задержан через 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Напомним, все случилось 12 июля 2015 года на выходе из «Крем-Холла». 34-летний адвокат отдыхал в кафе и там неожиданно столкнулся с несколькими мужчинами, знакомыми по роду деятельности. У приятелей, по всей видимости, имелись к нему большие претензии, которые они и начали высказывать.
Словесный конфликт перерос в потасовку на улице. Сначала четверо молодых людей избили юриста, а затем один вытащил травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. По данным экспертов, около десятка. После этого нападавшие сбежали, а раненый адвокат сумел дойти до ближайшего отеля, там вызвали скорую.
- Трое уже осуждены и отбыли наказание, - рассказывают полицейские. – А четвертый скрылся, был объявлен в розыск. Недавно его задержали сотрудники угрозыска. На 33-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU