2020-04-27T12:19:16+03:00
Общество

Учителем года в крае стала преподаватель музыки из Красноярска

Она работает в школе № 42
Ася ЖУКОВА
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Учителем года в крае стала преподаватель музыки из Красноярска. Фото: администрация Красноярского края.Учителем года в крае стала преподаватель музыки из Красноярска. Фото: администрация Красноярского края.
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Преподаватель музыки из 42-й школы Красноярска Марина Ситдикова стала учителем года в крае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Итак, сегодня, 27 апреля, подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020». В финале этапе принял участие 21 учитель из 16 муниципальных образований. В числе заданий были проведение дискуссии, мастер-класса, учебного занятия…

Поскольку в крае введен режим самоизоляции, все испытания были дистанционными. Но конкурсанты сумели освоить новые форматы.

В результате абсолютным победителем оказалась Марина Ситдикова. Она получит вознаграждение – 100 тысяч рублей и представит край в финале конкурса «Учитель года России». А остальные победители – по 60 тысяч.

Поздравляем с победой. И удачи на конкурсе! Болеем за наших!

ИСТОЧНИК KP.RU

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