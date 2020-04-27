Учителем года в крае стала преподаватель музыки из Красноярска
Преподаватель музыки из 42-й школы Красноярска Марина Ситдикова стала учителем года в крае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Итак, сегодня, 27 апреля, подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020». В финале этапе принял участие 21 учитель из 16 муниципальных образований. В числе заданий были проведение дискуссии, мастер-класса, учебного занятия…
Поскольку в крае введен режим самоизоляции, все испытания были дистанционными. Но конкурсанты сумели освоить новые форматы.
В результате абсолютным победителем оказалась Марина Ситдикова. Она получит вознаграждение – 100 тысяч рублей и представит край в финале конкурса «Учитель года России». А остальные победители – по 60 тысяч.
Поздравляем с победой. И удачи на конкурсе! Болеем за наших!
ИСТОЧНИК KP.RU