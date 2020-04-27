2020-04-27T12:53:36+03:00
Экономика

Райффайзенбанк выдал льготные кредиты на 5,9 млрд рублей по программе Минсельхоза

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Райффайзенбанк подвел итоги работы за 2019 год по программе Министерства сельского хозяйства по льготному кредитованию предприятий агропромышленного комплекса. В прошлом году банк заключил 90 кредитных соглашений на общую сумму 5,9 млрд рублей. В Сибири совокупная сумма таких кредитив – 0,3 млрд рублей. Ставка по кредитам в рамках программы составляет от 1 до 5% годовых.

Срок кредитов составил от одного года до пяти лет. Средняя сумма кредитного соглашения – 60 млн рублей. Основная часть кредитов была использована на пополнение оборотных средств, в то время как на инвестиционные цели компании заключили соглашений на 1,4 млрд рублей (24,5% от общего объема).

«Участие в госпрограммах, направленных на развитие важнейших отраслей экономики, - один из приоритетов Райффайзенбанка. Это позволяет нам реализовывать стратегию, направленную на предоставление лучших условий нашим клиентам», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Программа Минсельхоза была запущена в начале 2017 года. По условиям программы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции, могут получить в банке льготный кредит по ставке от 1% до 5% годовых.

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