Райффайзенбанк запустил оплату по QR-коду через СБП

27 Апр 2020 2020-04-27T14:14:08+03:00

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Райффайзенбанк вошел в топ-10 банков, реализовавших все возможности по работе с QR-кодами в рамках Системы Быстрых Платежей (СБП).

Пользователи Райффайзен-Онлайн с помощью QR-кода могут совершать покупки в интернете, а также проводить оплату в магазинах и ресторанах, поддерживающих оплату по QR-коду через СБП – это более 10 тыс. торговых точек. Операции проходят через Систему быстрых платежей без комиссии для клиентов Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк разработал два решения, которые помогут корпоративному бизнесу легко интегрироваться с СБП: оплата по QR-коду в торговых точках и адаптированный сценарий для интернет-сайтов и приложений (мгновенный счет). Подключение сервиса позволяет бизнесу в несколько раз понизить комиссию за прием платежей. В зависимости от категории торгово-сервисного предприятия, она составит от 0.4% до 0.7%.

«Мы видим высокий интерес к сервису оплаты по QR-кодам и уверены, что в ближайшее время множество наших клиентов на практике оценят его преимущества. Наши корпоративные клиенты получат простой механизм интеграции с СБП, так как наша экспертиза позволяет предлагать не только готовое решение, но и учитывать более сложные сценарии партнеров», - прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции.