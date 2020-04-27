2020-04-27T11:43:03+03:00
Экономика

ВТБ запускает онлайн-курс по корпоративному праву и управлению для частных инвесторов

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

Банк ВТБ продолжает организацию онлайн-мероприятий для различных клиентских сегментов и сегодня предлагает начинающим инвесторам и акционерам пройти онлайн-курс по корпоративному праву и управлению.

«Курс начинающего инвестора» состоит из трёх заданий. Первое – «Акционер» – поможет частным инвесторам лучше ориентироваться в корпоративном законодательстве, учитывая последние его изменения. Задание «Аналитик» предоставит возможность развить логическое мышление и аналитические способности, необходимые для успешной работы на фондовом рынке. В заключение участникам предстоит проверить свою интуицию или изучить биржевые котировки для выполнения задания «Трейдер», связанного с оценкой капитализации крупнейших российских компаний.

Проверить свои знания можно по ссылке: https://edu.vtbreg.ru. При выполнении заданий участники могут пользоваться мобильными приложениями ВТБ для частных инвесторов – «Акционер ВТБ» и «ВТБ Мои Инвестиции», где содержится ряд подсказок для успешного прохождения курса.

Руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин отметил: «Одной из наших ключевых стратегических задач является реализация комплексной программы взаимодействия с акционерами, инвесторами и представителями инвестиционного сообщества. В течение года банк проводит более 60 мероприятий в различных онлайн и офлайн-форматах. Далее мы планируем еще больше расширять спектр мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие с акционерами и инвесторами, так как количество акционеров ВТБ постоянно увеличивается. По состоянию на 1 апреля 2020 года, число держателей акций ВТБ составляет 235,5 тысяч лиц, из них 234 тысячи – это частные инвесторы. Прирост числа акционеров-физических лиц за год составил более 70%, или 98 тысяч лиц».

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра в Родительский день кладбища Красноярска будут закрыты для посещения
Последний участник расстрела адвоката в Красноярске задержан спустя 5 лет
Райффайзенбанк выдал льготные кредиты на 5,9 млрд рублей по программе Минсельхоза
Учителем года в крае стала преподаватель музыки из Красноярска
ВТБ запускает онлайн-курс по корпоративному праву и управлению для частных инвесторов
Развязку на Копылова построят за 232 млн рублей
Пляж у Маны под Красноярском снова огородили забором
Роддом в Солнечном готовят для беременных с коронавирусом
При пожаре из-за пала травы в Красноярском крае погиб мужчина
В Красноярске машину изуродовало выпавшим с 13 этажа стеклом
Десять домов в Красноярском крае пострадали из-за палов травы
От грудничков до пенсионеров. Красноярец и еще 170 человек застряли в Новой Зеландии из-за коронавируса
Красноярский дачник откопал в огороде 8 снарядов
На улице Республики навсегда запретят остановку и парковку
126 красноярцев за неделю покусали клещи. Называем опасные районы
Проверенное средство. Жительница Бородино напоила водкой 1,5-месячного щенка
В Красноярске на месяц раньше зацвели яблони и вишни
«Возможно и потеряшка»: в Красноярске спасают собаку, которую сбила машина