Развязку на Копылова построят за 232 млн рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T12:02:51+03:00

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Новую дорожную развязку на Копылова в Красноярске возведут на 232,5 миллионов рублей. На днях тендер от департамента муниципального имущества появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет построить дороги и съезды с Николаевского проспекта. Предполагается, что работы займут несколько лет. Исполнитель зайдет объект 1 августа 2020 года. Результаты тендера будут известны после 7 мая.

Напомним, строительство дороги на Волочаевской (теперь Николаевский проспект) – от Дубровинского до Копылова - состоит из ряда этапов. Один из них – обустройство новой дороги на улицах Байкитской и Чкалова, а также четырех проездов. Кроме того, здесь намереваются обновить инженерные коммуникации, разбить новую ливневку.

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ИСТОЧНИК KP.RU