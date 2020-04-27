2020-04-27T12:02:51+03:00
Общество

Развязку на Копылова построят за 232 млн рублей

Подрядчик должен зайти на объект в августе
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Развязку на Копылова построят за 232 млн рублей.Развязку на Копылова построят за 232 млн рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Новую дорожную развязку на Копылова в Красноярске возведут на 232,5 миллионов рублей. На днях тендер от департамента муниципального имущества появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет построить дороги и съезды с Николаевского проспекта. Предполагается, что работы займут несколько лет. Исполнитель зайдет объект 1 августа 2020 года. Результаты тендера будут известны после 7 мая.

Напомним, строительство дороги на Волочаевской (теперь Николаевский проспект) – от Дубровинского до Копылова - состоит из ряда этапов. Один из них – обустройство новой дороги на улицах Байкитской и Чкалова, а также четырех проездов. Кроме того, здесь намереваются обновить инженерные коммуникации, разбить новую ливневку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске открыли новую транспортную развязку и назвали ее Николаевским проспектом

Сегодня, 30 ноября, в Красноярске открыли новую транспортную развязку.

- Момент на самом деле торжественный, - передавала с места главный редактор «Комсомольской правды»-Красноярск Мария Мишкина. – Я рада, что нахожусь сейчас в этом месте. Это поистине знаковое для города и для всех нас событие. Фото и видео с него пойдет в архивы, можно будет потом и самим посмотреть и детям показать (подробности).

АКТУАЛЬНО

В полиции рассказали, как выросла статистика квартирных краж в Красноярске во время режима самоизоляции

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра в Родительский день кладбища Красноярска будут закрыты для посещения
Последний участник расстрела адвоката в Красноярске задержан спустя 5 лет
Райффайзенбанк выдал льготные кредиты на 5,9 млрд рублей по программе Минсельхоза
Учителем года в крае стала преподаватель музыки из Красноярска
ВТБ запускает онлайн-курс по корпоративному праву и управлению для частных инвесторов
Развязку на Копылова построят за 232 млн рублей
Пляж у Маны под Красноярском снова огородили забором
Роддом в Солнечном готовят для беременных с коронавирусом
При пожаре из-за пала травы в Красноярском крае погиб мужчина
В Красноярске машину изуродовало выпавшим с 13 этажа стеклом
Десять домов в Красноярском крае пострадали из-за палов травы
От грудничков до пенсионеров. Красноярец и еще 170 человек застряли в Новой Зеландии из-за коронавируса
Красноярский дачник откопал в огороде 8 снарядов
На улице Республики навсегда запретят остановку и парковку
126 красноярцев за неделю покусали клещи. Называем опасные районы
Проверенное средство. Жительница Бородино напоила водкой 1,5-месячного щенка
В Красноярске на месяц раньше зацвели яблони и вишни
«Возможно и потеряшка»: в Красноярске спасают собаку, которую сбила машина