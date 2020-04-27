2020-04-27T12:05:14+03:00
Происшествия

Пляж у Маны под Красноярском снова огородили забором

Сезон близко?
Ася ЖУКОВА
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Пляж у Маны под Красноярском снова огородили забором. Фото: Роман КРОНШТАДСКИЙ, фейсбук.Пляж у Маны под Красноярском снова огородили забором. Фото: Роман КРОНШТАДСКИЙ, фейсбук.
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Никогда такого не было, и вот опять: подъезд к реке Мана под Красноярском предприниматели перегородили забором. Об этом сообщил в своем фейсбуке пользователь Роман Кронштадский.

На опубликованных им фото – увы, привычная для красноярцев (и жителей края) картина. Пляж почти не видно за деревянным ограждением.

- На Мане опять оградили берег. Построен какой-то павильон. Судя по тому, что нет таблички с данными по строительству, оно незаконно, - пишет мужчина.

Напомним, заборы, ворота и КПП на берегу Маны появляются постоянно. «Сезон близко, вот коммерсанты и подсуетились, - комментируют в соцсетях. – Забор стоит, скоро деньги собирать начнут якобы за предоставление услуг. Какие расценки нынче, интересно? Пока народ пожалуется, пока разберутся, пока распорядятся закрыть, лето пройдет. Ситуация известная».

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Частная компания взяла в аренду участок у Маны, чтобы организовать там базу отдыха. И обнесла его забором. Между тем это прямое нарушение Лесного кодекса. Поскольку в документе четко прописано: если предприниматель арендует лесной участок, он не имеет право ограничивать другим доступ туда (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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