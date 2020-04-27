27 Апр 2020 2020-04-27T09:19:57+03:00

Роддом в Солнечном готовят для беременных с коронавирусом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Или тех, кто был в контакте с заболевшими

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Межрайонный роддом №1 в Солнечном микрорайоне Красноярска готовят для приема только беременных с подтвержденным коронавирусом и тех, кто был в контакте с зараженными COVID-19, рассказали в оперштабе.

- Подобные меры необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности и здоровья будущих мам и малышей, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Принимать женщин с COVID-19 начнут с 28 апреля. Остальных жительниц Советского района направят в другие роддома. В какие именно, будет зависеть от особенностей течения беременности.

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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 27 апреля 2020 года: подтверждены 508 случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае на 27 апреля 2020 года количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 508. Из них 59 пациентов вылечились, погибли 5 человек. На сегодняший день 1734 человека находятся под наблюдением врачей (+86 за сутки). Снято с наблюдения 53 человека.

Новые случаи заболевания COVID-19 установлены в 40 муниципальных образованиях края. Из них зафиксировано 28 случаев в Красноярске, 4 - в Дивногорске, по два в Березовском и Уярском районах. По одному случаю в Шарыпово, Рыбинском, Ачинском, Новоселовском и Большемуртинском районах. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 8,8 процентов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU