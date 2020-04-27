При пожаре из-за пала травы в Красноярском крае погиб мужчина

27 Апр 2020 2020-04-27T09:05:58+03:00

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В деревне Луково (Уярского района Красноярского края) при пожаре, возникшем из-за пала сухой травы, погиб мужчина. Полицейские начали доследственную проверку случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, в минувшие выходные, из-за пала сухой травы в крае произошло 198 пожаров. Во время одного из них – в деревне Луково – огонь перекинулся на два жилых дома и надворные постройки. В результате погиб человек, 61-летний мужчина.

По указанию начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого на место направили следственно-оперативную группу главка. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии, происшествие взяли под особый контроль.

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Десять домов в Красноярском крае пострадали из-за палов травы

За минувшие выходные, 25 и 26 апреля, в крае произошло 198 палов травы, из них 17 – в Красноярске. Пострадали от огня 10 дачных домов в садовых обществах Емельяновского района, сообщили в пресс-службе КГКУ Центра ГО и ЧС по региону.

Всего же в нынешнем году подразделения выезжали на пожары из-за палов сухой травы больше 900 раз. Чаще всего очаги возгораний выявляли в Красноярске, а также в Емельяновском, Шарыповском и Канском районах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU