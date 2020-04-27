В Красноярске машину изуродовало выпавшим с 13 этажа стеклом

27 Апр 2020 2020-04-27T08:50:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске автомобиль Toyota Premio, оставленный возле дома, разбило выпавшее с 13 этажа стекло. За ремонт пришлось выложить 85,5 тысяч рублей.

Позже выяснилось: стекло вывалилось из-за порыва ветра. Причем не из квартиры, а из окна подъезда. А это общедомовое имущество, за которым должна была следить управляющая компания. В результате ЧП у Toyota повредило лобовое стекло, оно было все в трещинах и царапинах. Ремонт, повторимся, обошелся в круглую сумму.

Автовладелец потребовал от управляющей компании возместить ущерб, но получил отказ. Подал в суд, организация иск не признала. Однако ее обязали выплатить 115 500 рублей (это компенсация и возмещение расходов на экспертизу и юриста).

Пострадавший ждал четыре месяца, но безрезультатно. Тогда подключил отдел судебных приставов № 2 по Советскому району. В итоге сотрудник вынес спецпостановление – о взыскании средств с банковских счетов УК. И в течение месяца деньги были выплачены.

ИСТОЧНИК KP.RU