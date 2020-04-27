Десять домов в Красноярском крае пострадали из-за палов травы

27 Апр 2020 2020-04-27T08:10:28+03:00

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За минувшие выходные, 25 и 26 апреля, в крае произошло 198 палов травы, из них 17 – в Красноярске. Пострадали от огня 10 дачных домов в садовых обществах Емельяновского района, сообщили в пресс-службе КГКУ Центра ГО и ЧС по региону.

Всего же в нынешнем году подразделения выезжали на пожары из-за палов сухой травы больше 900 раз. Чаще всего очаги возгораний выявляли в Красноярске, а также в Емельяновском, Шарыповском и Канском районах.

Так, 25 апреля в СНТ «Автомбилист» Емельяновского района полыхнула трава, пламя перекинулось на пять дачных строений (100 квадратных метров). Охватило 15 гектаров. Работали 51 человек, 14 единиц техники. В тот же день случился пожар в СНТ «Солнечный». Его пришлось тушить с вертолета, привлекали 9 единиц техники, 43 человек. Тем не менее были повреждены еще пять дачных домов.

Напомним, с 24 апреля в крае введен режим ЧС. Запрещено разведение огня. Доступ в леса ограничен, будут усилено патрулирование, наладят контроль за ситуацией с помощью беспилотников.

За нарушение физлицам грозит штраф – до четырех тысяч рублей, должностным - до тридцати, юрлицам - до пятисот тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Если вы заметили пожар в лесу, звоните 101 и 112. О поджигателях травы можно сообщать на «горячую линию» по борьбе с поджогами и пожарами 8(391)266-12-56 .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/775446" frameborder="0"></iframe> Пожар в Солнечном.Видео: Наш мкр. Солнечный

ИСТОЧНИК KP.RU