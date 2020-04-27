Красноярский дачник откопал в огороде 8 снарядов

27 Апр 2020 2020-04-27T06:54:20+03:00

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В Советском районе Красноярска мужчина нашел на своем огороде целый арсенал – восемь артиллерийских снарядов. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии.

На днях владелец одного из участков на улице Комарова собрался открыть дачный сезон. И, как водится, начал вскапывать грядки. Внезапно лопата наткнулась на что-то твердое. Мужчина прекратил работу, разгреб землю руками и обомлел: это был старый снаряд.

Тут же позвонил силовикам, на место вскоре прибыли специалисты ОМОН. Сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии принялись за работу. И обнаружили «склад» боеприпасов – восемь артиллерийских снарядов различного калибра со следами глубокой коррозии.

То есть рвануть могло в любой момент. Хозяин дачи уцелел каким-то чудом. Группа разминирования Росгвардии вывезла арсенал за пределы города и уничтожила.

ИСТОЧНИК KP.RU