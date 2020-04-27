На улице Республики навсегда запретят остановку и парковку

27 Апр 2020 2020-04-27T06:39:42+03:00

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На улице Республики в Красноярске с 18 мая запретят остановку и парковку транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об участке на улице Республики в районе домов с 33-го по 39-й. Его на протяжении многих лет используют как рынок: здесь продают картошку, черемшу, веники для бани. Причем прямо у дороги. Понятно, что торговля не санкционирована.

Чтобы обеспечить безопасность движения, было принято решение запретить на участке парковку и остановку машин. Схема будет действовать постоянно. Дорожные знаки будут установлены ориентировочно в середине мая.

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С сегодняшнего дня для того, чтобы перейти дорогу на улице Шахтеров, пешеходам необходимо просто поднести руку к специальному экрану. В инструкции, которая располагается на светофоре, сказано: «кнопка отреагирует на вашу руку и отобразит красную полосу, полоса будет постепенно уменьшаться, отображая время ожидания до перехода».

Такой светофор появился на улице Шахтеров не случайно. На этом участке дороги большой поток машин и мало пешеходов – недавно там поменяли схему организации движения. И наличие там обычного светофора создавало заторы. А бесконтактный светофор срабатывает только тогда, когда на переходе есть человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU