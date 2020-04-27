27 Апр 2020 2020-04-27T04:58:40+03:00

В Красноярске на месяц раньше зацвели яблони и вишни. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске зацвела яблоня, черемуха и вишня. Причем почти на месяц раньше, чем обычно, удивились горожане.

- Город стоит точно в ажурных кружевах, - пишут в соцсетях. – Сразу во всех районах цветут деревья и кустарники.

А вот и черемуха.Фото: Мария ЛЕНЦ

Причина очевидна: на прошлой неделе в Красноярск (и его окрестности) пришла настоящая летняя жара. Временами столбики термометров поднимались до отметки в плюс 30 градусов. Понятно: такие погодные сюрпризы принесли свои плоды: несколько дней – и город расцвел.

- Очень красиво, - говорят люди. – Жаль, конечно, что сейчас не до прогулок, режим самоизоляции, но тем не менее! Обычно деревья и кустарники у нас цветут начиная с середины мая, а тут в апреле – красота! Получается, примерно на месяц раньше срока. Главное, чтобы тепло не ушло, чтобы цветы и листья не прибило заморозком, А то сибирская погода - дама капризная.

ИСТОЧНИК KP.RU