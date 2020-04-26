2020-04-26T15:59:08+03:00
Общество

«Возможно и потеряшка»: в Красноярске спасают собаку, которую сбила машина

По виду пес домашний, возможно, кто-то его ищет
Ольга КОСТИНА
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Собака напугана, но убежать не может Фото: instagramСобака напугана, но убежать не может Фото: instagram
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Большие уши торчком, глаза, как бусины. Взгляд внимательный и настороженный. В любую минуту пес готов дать деру. Но не может. Серьезно повреждена лапа. Красноярец Григорий описал на своей странице в instagram историю спасения этой собаки:

«Услышали в окно, как на весь двор скулит собака. Выглянули, по улице к кустам бежит, хромает, потом упала. Бросили все домашние дела, пошли искать. Товарищ был крайне напуган, лежал в кустах, а на его передней лапе зияли открытые порезы. Отловили, загрузили в машину, увезли в клинику. Малыш не агрессивный, но когда ему больно, защищается и кусается. Еле отловили! Однако, он совсем не грязный, приветливый к людям, возможно и потеряшка».

В ветклинике выяснилось, что пес сильно пострадал. Возможно, попал под колеса машины. Рентген показал переломы и разрывы сустава на передней левой лапе, сильный рахит. Несмотря на то, что пациент оказался такой проблемный, Григорий отказываться от него не собирается и устраивает судьбу найденыша.

Сейчас Серый из Солнечного проходит лечение Фото: instagram

Сейчас Серый из Солнечного проходит лечение Фото: instagram

Сейчас пса поставили на баланс общественной организации зоозащитников «Верность». Даже по первоначальным прогнозам понятно, что лечение предстоит серьезное, поэтому потребуются приличные средства. В клинике у больного кодовая кличка - Серый из Солнечного. Второй вопрос: куда девать собаку после выписки? Пока есть временное решение проблемы – передержка. Но и то, если она уживется с уже живущим там питомцем.

Всмотритесь, по повадкам пес напоминает домашнего. Не исключено, что когда-то потерялся. Нашли его в микрорайоне Солнечный. А вдруг вы узнаете своего любимца или собаку своих знакомых. А вдруг вы готовы стать хозяином для этого пепельного добряка? Тогда звоните Григорию по телефону – 8-950-975-92-71.

Поможем Серому из Солнечного найти дом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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