В Красноярском крае для тушения лесных пожаров задействованы 50 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны

26 Апр 2020 2020-04-26T14:44:31+03:00

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В Красноярском крае с 24 апреля введен режим ЧС в лесах. С просьбой о привлечении к тушению лесных пожаров 50 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны обратилось в Рослесхоз.

На сегодняшний день авиапожарные федерального уровня задействованы в одном из самых сложных районов края по лесным пожарам - Абанском.

По данным на 26 апреля, в Красноярском крае продолжается борьба по тушению 40 лесных пожаров на площади в 1 533 гектаров. Из них 12 лесных пожаров действуют в труднодоступной зоне авиационного применения сил и средств.

- Наиболее сложная обстановка сложилась в центральной и восточной частях края – рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны. - Кроме задействования сил Федеральной авиалесоохраны Краевой лесопожарный центр перебрасывает в центр и на восток региональные лесопожарные силы из северных районов края и привлекает силы арендаторов лесных участков.

Напомним, первый лесной пожар с начала этого года возник в Красноярском крае 27 марта на территории Минусинского лесничества. К сегодняшнему дню ликвидировано более 300 лесных пожаров на площади более 16 тысяч гектаров. Более 80 процентов возгораний потушены в первые сутки.

Основная причина пожаров - человеческий фактор. Чаще всего это палы прошлогодней травы. Нарушители уже установлены, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности. В компетентные органы направлены 8 материалов на возбуждение уголовных дел.

Кроме того способствует распространению огня и аномально теплая погода и шквалистый ветер при отсутствии осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU