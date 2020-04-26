Коронавирус в Хакасии: еще у 25 жителей подтвердился диагноз COVID-19

26 Апр 2020 2020-04-26T10:46:52+03:00

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В Хакасии еще у 25 жителей подтвердился диагноз COVID-19. В общей сложности сейчас в Республике коронавирусная инфекция подтверждена у 176 человек. Из новых случаев самый крупный очаг пришелся на Абаканскую городскую больницу (12 человек). Еще один инфицированный выявлен в Белоярской больнице. Остальные заболевшие проходят по семейному контакту.

Отметим, что накануне, 25 апреля, было выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции в Республике. Самый крупный очаг заражения - в травматологии Абаканской больницы. COVID-19 в медучреждение занес мужчина, который после прибытия из Москвы был изолирован дома. В условиях самоизоляции он выпил, получил травму и был доставлен в больницу. Там умолчал о том, что может быть носителем вируса. Признаков респираторной инфекции у него тогда не было. Как итог – 34 человека оказались заражены.

Напомним, всего в Республике выздоровели после перенесенной коронавирусной инфекции 15 человек. Пять человек с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались. В пресс-службе главы Хакасии и правительства рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, что все эти пациенты страдали тяжелыми хроническими заболеваниями. Стал ли COVID-19 причиной их смерти, еще устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU