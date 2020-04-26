В Красноярске специалисты Роспотребнадзора проверили качество атмосферного воздуха
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 25 апреля оценили качество атмосферного воздуха на территории краевого центра. Повод для проверки – сильная задымленность из-за пожаров. Напомним, накануне палы травы были зафиксированы в нескольких районах города. В итоге приборы показали, что превышения вредных веществ не обнаружено.
- По результатам исследований атмосферного воздуха, проведенных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», на территории жилой застройки города превышений гигиенических нормативов не установлено, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора края «Комсомольской правде» - Красноярск. - Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается.
Несмотря на хорошие результаты, накануне многие красноярцы жаловались в соцсетях, что из-за запаха гари сложно дышать и город окутала дымка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Весь город в дыму! Под Красноярском из-за поджога травы огонь перекинулся на поселок и дачный массив
Сразу два больших пожара случились под Красноярском в субботу, 25 апреля. Полыхнуло, по словам очевидцев, практически одновременно из-за пожогов сухой травы - в поселке Сухая Балка (Емельяновский район) и в большом дачном массиве неподалеку от Солнечного (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU