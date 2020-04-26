2020-04-26T05:36:03+03:00
Происшествия

В Красноярском крае подростки забили до смерти пожилого мужчину

Сейчас оба задержаны
Ольга КОСТИНА
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Подозреваемых задержали спустя несколько часов после случившегосяПодозреваемых задержали спустя несколько часов после случившегосяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Красноярском крае двое 17-летних подростков попали под следствие после гибели 65-летнего мужчины. Все трое проживали в деревне Каменка Ирбейского района. По версии следствия, в ночь на 15 апреля парни пришли в гости к своему знакомому. Хозяин встретил их радушно и накрыл на стол. В какой-то момент один из гостей начал вызывающе себя вести. Мужчина попросил его уйти. В ответ получил кучу оскорблений, завязалась перепалка, во время которой дебошира поддержал и его приятель. Словами дело не ограничилось. Владельца дома забили до смерти.

Вскоре обоих подростков задержали. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия «Комсомольской правде» - Красноярск. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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