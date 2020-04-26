Две жительницы Красноярского края стали жертвами телефонных мошенников

26 Апр 2020 2020-04-26T05:09:18+03:00

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29-летняя жительница Норильска доверилась телефонному мошеннику и лишилась 100 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Как позже рассказала потерпевшая в дежурной части, мошенник представился сотрудником банка и сообщил о попытках хищения денежных средств с банковской карты. Чтобы этого не допустить, необходимо было назвать номер банковской карты. Женщина поверила, что разговаривает с банковским служащим и сообщила данные, которые тот попросил назвать. После этого с ее банковского счета были списаны 100 тысяч рублей. Мошеннику грозит до шести лет колонии по статье УК 158 – кража. Только его еще нужно найти, чем сейчас и занимаются полицейские.

У 50-летней жительницы Железногорска подобным образом выманили 71 тысячу рублей.

- Сотрудники полиции установили, что на сотовый телефон заявительницы поступил звонок с московского номера, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал о том, что со счетов женщины, якобы, происходит несанкционированное списание денежных средств.

Звонивший сумел убедить женщину в том, что необходимо снять все наличные и перевести их на новый «резервный» счет. Для этого она отправилась к ближайшему банкомату. Там, следуя инструкции, сняла деньги с двух своих карт и внесла их на продиктованный по телефону номер счета. Сразу после этого ее собеседник прервал разговор. Дозвониться до него вновь не получилось. И только тогда владелица карт позвонила на номер «горячей линии» банка. Специалист-консультант объяснил, что клиентка стала жертвой мошенников, и посоветовал обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 – мошенничество.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям края, что сотрудники службы безопасности банков не обзванивают клиентов и никогда не просят снять или перевести деньги – так действуют только мошенники. При подобных звонках рекомендуется прервать разговор и обратиться в банк по «горячей линии» или городскому номеру для уточнения информации.

ИСТОЧНИК KP.RU