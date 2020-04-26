2020-04-26T05:09:18+03:00
Происшествия

Две жительницы Красноярского края стали жертвами телефонных мошенников

И обе лишились своих накоплений
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Женщины "подарили" мошенникам почти 200 тысяч на двоихЖенщины "подарили" мошенникам почти 200 тысяч на двоихФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

29-летняя жительница Норильска доверилась телефонному мошеннику и лишилась 100 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Как позже рассказала потерпевшая в дежурной части, мошенник представился сотрудником банка и сообщил о попытках хищения денежных средств с банковской карты. Чтобы этого не допустить, необходимо было назвать номер банковской карты. Женщина поверила, что разговаривает с банковским служащим и сообщила данные, которые тот попросил назвать. После этого с ее банковского счета были списаны 100 тысяч рублей. Мошеннику грозит до шести лет колонии по статье УК 158 – кража. Только его еще нужно найти, чем сейчас и занимаются полицейские.

У 50-летней жительницы Железногорска подобным образом выманили 71 тысячу рублей.

- Сотрудники полиции установили, что на сотовый телефон заявительницы поступил звонок с московского номера, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал о том, что со счетов женщины, якобы, происходит несанкционированное списание денежных средств.

Звонивший сумел убедить женщину в том, что необходимо снять все наличные и перевести их на новый «резервный» счет. Для этого она отправилась к ближайшему банкомату. Там, следуя инструкции, сняла деньги с двух своих карт и внесла их на продиктованный по телефону номер счета. Сразу после этого ее собеседник прервал разговор. Дозвониться до него вновь не получилось. И только тогда владелица карт позвонила на номер «горячей линии» банка. Специалист-консультант объяснил, что клиентка стала жертвой мошенников, и посоветовал обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 – мошенничество.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям края, что сотрудники службы безопасности банков не обзванивают клиентов и никогда не просят снять или перевести деньги – так действуют только мошенники. При подобных звонках рекомендуется прервать разговор и обратиться в банк по «горячей линии» или городскому номеру для уточнения информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае подростки забили до смерти пожилого мужчину
Две жительницы Красноярского края стали жертвами телефонных мошенников
В Красноярске врио главного врача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5 этажа
Житель Енисейска положил на телефоны лжеполицейским более 20000 рублей
Коронавирус в Красноярске, новости 25 апреля: подтверждено 18 новых случаев заражения
В Красноярске на ограждении детского сада сделали экспозицию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Режим ЧС из-за сухой и жаркой погоды ввели в лесах Красноярского края
Поднять гирю 75 раз. Мэр Красноярска запустил челлендж в честь 75-летия Победы
МЧС: на Красноярск из-за аномальной жары надвигается гроза с ветером
В Норильске у мужчины нашли боевой арсенал с оптикой, гранатой и пистолетом
Коронавирус в Красноярске: власти разработали меры поддержки бизнеса и населения
В Красноярске запустили голосование по системе электронных пропусков
Коронавирус в Красноярске: губернатор отменил режим самоизоляции в 4 районах края
Пациентов красноярской больницы отказались выписывать и поголовно тестируют на коронавирус
Отомстил не тому: в Красноярском крае мужчина сжег чужую иномарку ценой больше миллиона
Коронавирус в Красноярске: для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких обучили более 40 врачей