Житель Енисейска положил на телефоны лжеполицейским более 20000 рублей

25 Апр 2020 2020-04-25T14:17:10+03:00

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Житель Енисейска стал жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. В один из дней мужчине позвонили. Суровый мужчина представился большой шишкой в правоохранительных органах и потребовал приехать в полицию. Дескать, надо подписать кое-какие документы. Мужчина поверил, конечно же. Рассудил - откуда иначе у полицейского его телефонный номер.

- Во время телефонного разговора он попросил привезти с собой коньяк, а позже попросил пополнить баланс сотовых телефонов сотрудников, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевой полиции. - Введенный в заблуждение мужчина пополнил пять телефонных номеров мошенников на общую сумму 23 тысячи рублей. После чего понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По происшествию возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 159 УК России, мошенничество). В полиции просят не обманываться подобными звонками. Говорят, полицейские никогда не попросят деньги у граждан! Если подобное происходит, то уголовное дело грозит и тому, кто «попросил» денег, и тому, кто их заплатил.

ИСТОЧНИК KP.RU