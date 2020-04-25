Коронавирус в Красноярске, новости 25 апреля: подтверждено 18 новых случаев заражения

25 Апр 2020 2020-04-25T13:52:23+03:00

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В Красноярске лабораторно подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По сообщениям оперативного штаба, количество зараженных в регионе достигло 467 человек. Вирус зарегистрирован в 38 муниципальных образованиях Красноярского края. Темп прироста - 4 процента (неделя к неделе). По последним данным, выздоровели 59 человек

Вновь выявленные зараженные - по большей части жители Красноярска (15 человек). Дивногорск, Канск и Курагинский район - по 1 пациенту. Ранее случаи заражения выявлялись в Железногорске, Березовском, Минусинском, Емельяновском и Богучанском районах.

Медики продолжают отслеживать состояние 1 701 человека. Сняты за сутки с медицинского наблюдения 1 354 человека - их состояние не вызывает опасения. С момента начала эпидемии медики обследовали порядка 50 тысяч человек.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Напоминаем телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU